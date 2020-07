Confort et récupération – Entre les efforts, enfile ton pantalon de cryothérapie Remplacer l’azote ou le bain de glace par un pantalon réfrigérant, la formule séduit toujours plus de sportifs. Avec les mêmes bienfaits? Mathieu Aeschmann

Une séance de cryo-compression de vingt minutes qui n’empêche pas de faire autre chose: de plus en plus d’athlètes ont adopté la formule. Instagram: Aquilo Sports

Vendredi dernier, trois joueurs du FC Sion ont commandé leur pantalon de cryo-compression. Un habit plutôt facile à enfiler qu’ils pourront relier via de fins tuyaux à une pompe remplie d’eau et de glaçons pour une séance de 15 à 20 minutes à 6-8 degrés. À l’image de Harry Kane (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim) ou Moussa Diaby (Leverkusen), ils ont été séduits par l’idée d’accélérer leur processus de récupération sans perdre de temps ni quitter leur canapé. Lorsque les matches se suivent tous les trois jours, certains luxes n’en sont plus.