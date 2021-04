Play-off de hockey sur glace – Entre Lausanne et Zurich, c’était «dérapages en série» Coups bas, violence et populisme: le duel entre Vaudois et Zurichois a démontré que le Röstigraben n’est jamais aussi profond que durant les play-off. Cyrill Pasche

Zurich et Lausanne se sont étripés sur la glace, en coulisses, sur les réseaux sociaux et finalement devant les tribunaux. Jean-Christophe Bott/Keystone

«Das ist Kindergarten.» Peter Zahner, l’omnipotent CEO des Zurich Lions, club le plus puissant et influent du pays avec le CP Berne, a dénoncé vendredi avec une pointe de condescendance l’attitude des Lausannois durant le quart de finale finalement perdu par le LHC. Crime de lèse-majesté, le club vaudois venait de faire opposition à la suspension pour un seul match du meilleur joueur du «Z», Sven Andrighetto, lorsque le dirigeant zurichois a livré le fond de sa pensée.

L’image du LHC, éliminé vendredi par le ZSC (4-2 dans la série), a encore été égratignée outre-Sarine en quelques matches de play-off seulement. Déjà perçu comme un nouveau riche qui n’en fait qu’à sa tête depuis le début de la saison, le club vaudois continue d’attiser les jalousies et semble de plus en plus isolé, du haut de sa tour d’ivoire, dans le petit monde du hockey helvétique.