Mobilité douce – Entre la sécurité et les arbres, Veyrier a tranché Le Conseil municipal s’est prononcé pour la création de pistes cyclables protégées, quitte à abattre des spécimens qui seront remplacés. Sophie Simon

La mairie de Veyrier. Laurent Guiraud

Il pleut des initiatives pour débloquer la mobilité à Veyrier. Alors que ce thème s’est imposé comme un enjeu dans la votation à venir sur le dernier secteur des Grands Esserts, deux objets ont fait irruption au Conseil municipal veyrite mardi. Les élus ont adopté à l’unanimité un projet de résolution sur la mobilité douce au val d’Arve et sur le pont de Vessy, et vont considérer une étude d’agrandissement du P+R situé à la douane de la commune.

Le premier projet, proposé par la quasi-totalité des groupes politiques (Veyrier Ensemble, PDC, socialistes-Verts, PLR), rappelle que «la descente de la route de Veyrier en direction du val d’Arve est aujourd’hui extrêmement dangereuse» et dépourvue de piste cyclable. Le texte affirme que «les réserves actuellement émises par les services de l’Administration cantonale, en particulier l’OCAN (Office cantonal de l’agriculture et de la nature), au sujet de la protection importante et nécessaire des arbres dans ce secteur doivent être mises en balance avec la sécurité impérative à offrir aux usagers des deux-roues». Par conséquent, il demande la réalisation de deux itinéraires protégés de mobilité douce au val d’Arve et un dédoublement du pont de Vessy «dans les plus brefs délais, ceci sans attendre l’arrivée des nouveaux habitants des Grands Esserts».

«Nous espérons que ce ne soit pas un effet de manches pour trouver le soutien des Veyrites le 28 novembre mais bien un souffle nouveau.» Cédric Zufferey, conseiller municipal à Veyrier

Les Vert’libéraux, seuls non-signataires, n’ont pas été difficiles à convaincre: «La création de pistes cyclables sécurisées est une préoccupation majeure que nous soutenons pleinement, a abondé Cédric Zufferey, conseiller municipal. Nous espérons simplement que ce ne soit pas un effet de manches pour trouver le soutien des Veyrites le 28 novembre (ndlr: jour du référendum) mais bien un souffle nouveau.»

Cette résolution devrait être transmise aux autorités supérieures. Le conseiller administratif PLR Christian Robert a précisé que le projet de piste cyclable, sur lequel l’État a déjà planché, est actuellement «gelé. Les conseillers d’État Antonio Hodgers et Serge Dal Busco ont écrit pour lancer des plateformes de travail avec les techniciens de la Commune. Ce projet sera étudié, peut-être pas le même, mais une alternative moins gourmande en arbres.»

Par ailleurs, les élus ont renvoyé en commission un projet de motion qui demande une étude de faisabilité quant à l’agrandissement du P+R situé à la douane de Veyrier. «Aujourd’hui dimensionné a minima, ce dernier, s’il était agrandi, offrirait une réelle opportunité pour réduire le trafic de transit», lit-on dans l’exposé des motifs.





