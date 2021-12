Hommage à Joséphine Baker – Entre ici, Joséphine… Le 30 novembre, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Résistante, figure du spectacle, la native du Missouri devenue Française multiplie les premières sous les acclamations. La femme aux sept vies méritait mille fois de devenir éternelle. Christophe Passer

En 1925, le jeune Joséphine Baker danse quasi nue devant le Tout-Paris. C’est un triomphe et un scandale. Hulton Archive/Getty Images

C’est toujours le même roman terrible de l’Amérique noire. Freda Josephine McDonald naît en 1906 à Saint-Louis. La pauvreté comme un cliché, évidemment. Ses parents, Carrie et Eddie, sont vaguement artistes de rue. Eddie, méchant batteur un peu jazz, plaque, évidemment, femme et enfant dès l’année suivante. Maman se remarie, met au monde trois enfants de plus, évidemment, et très vite, Freda oscille entre faire des ménages et traîner dans la rue.