Mobilité transfrontalière – Entre Genève et Alpes, l’Autoroute blanche a 50 ans Ouvrage majeur reliant Genève au tunnel du Mont-Blanc, la route de 110 kilomètres a ouvert son premier tronçon en 1973. Voici son histoire. Emilien Ghidoni

Les travaux du premier tronçon de l’autoroute du Mont-Blanc, reliant la douane de Thônex-Vallard à Bonneville. ©ATMB

C’est un jalon majeur de l’histoire transfrontalière franco-genevoise. Il y a 50 ans, le 28 juillet 1973, la toute première liaison autoroutière entre la Suisse et la France ouvrait ses portes. Ce tronçon initial de l’A40, plus communément appelé Autoroute blanche, reliait à l’époque la douane de Thônex Vallard à la ville française de Bonneville. Aujourd’hui, cette route est un lien indispensable pour de nombreux Suisses se rendant en vacances à la montagne ou en Italie, via le tunnel du Mont-Blanc.