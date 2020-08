Les jumeaux 3/5 – Entre fusion et indépendance, les frères Tasev cherchent l'équilibre Alexandre et Dimitri sont les derniers d’une fratrie de cinq. Ils sont très proches mais leur gémellité n'est pas toujours facile à gérer. Céline Garcin

Les frères Tasev Une infinie tendresse se dégage de ce couple fraternel qui s’épaule mutuellement lors des coups durs. Tous les deux, passionnés de percussion, ont lancé plusieurs groupes de musique. Pas toujours avec succès. La force de leur lien n’y est peut-être pas pour rien. ©Pierre Albouy

«Être jumeaux, c’est une force et une faiblesse.» Comme pour annoncer la couleur d’une relation aussi riche que complexe, Alexandre Tasev lâche cette phrase au tout début de l’entretien. Ce constat reviendra ponctuellement au fil de la rencontre. On saisit rapidement son sens: pour les frères Tasev, un des enjeux de leur existence est précisément celui de trouver le bon équilibre entre fusion et indépendance. Un travail amorcé il y a plusieurs années déjà et loin d’être terminé. «Le fait d’être conscient de cette problématique nous aide», confient-ils avec humilité.