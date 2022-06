Entre exploit et bonne cause, les nageurs se jettent au lac

Pour le commun des mortels, un aller-retour dans le bassin municipal est un petit exploit. Mais pour quelques fanatiques, les 1500 lacs que compte la Suisse sont autant de défis, entre dépassement de soi et… opération de communication de grande ampleur.

Le Morgien Noam Yaron est de ceux-là, lui qui a traversé le Léman à la nage dans sa longueur (environ 75 kilomètres) en 19 heures et 53 minutes il y a bientôt un an. Un temps qualifié alors de record et une vitrine visant aussi à sensibiliser le grand public à la préservation des eaux. «Nous avons eu d’excellents retours, assure le jeune homme. C’est un moyen efficace de parler d’une problématique souvent invisible à l’œil nu et peu présente dans l’esprit des gens.»