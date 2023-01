Après l’achat du F-35 – Entre Berne et Washington, l’heure est à la lune de miel Depuis que le Conseil fédéral a opté pour le jet américain, les annonces stratégiques et économiques s’enchaînent. Et ce n’est pas un hasard. Florent Quiquerez

Guy Parmelin, tout sourire au WEF de Davos, serre la main de Katherine Tai, représentante commerciale des États-Unis. keystone-sda.ch

Il fallait le voir, Guy Parmelin, tout sourire au WEF de Davos, avec l’Américaine Katherine Tai. Si la représentante au Commerce de la première économie mondiale a trouvé le temps de mener une discussion bilatérale avec notre ministre de l’Économie, ce n’est pas juste par courtoisie. En signant un contrat de plus de six milliards pour acquérir 36 F-35, la Suisse a sans doute obtenu bien plus qu’un nouvel avion de combat.