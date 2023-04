STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Genève, 6 avril

L’Entente «patriotique» d’abord, puis «nationale», et enfin «genevoise» est née au mitan des années 30 pour combattre un homme, Léon Nicole, dont l’extrémisme et le charisme faisaient peur. Comme pour l’alliance de droite d’aujourd’hui, l’Entente a regroupé des partis que presque tout opposait: les radicaux, encore progressistes à l’époque, les conservateurs, très conservateurs, et qui deviendront plus tard le Parti libéral, et les chrétiens-sociaux, qui ne digéraient pas la politique anticléricale radicale. Mais, derrière l’homme Léon Nicole, c’était la peur du communisme et de la dictature qui a rassemblé ces partis si opposés, au nom de la conception d’un monde libre et de valeurs telles que la démocratie, la liberté ou la justice sociale. De surcroît, ces partis avaient un programme réel et commun, certes limité, celui de la restriction budgétaire et de l’effacement des dettes de l’État, qui a permis à Genève la belle croissance de l’après-guerre.

Aujourd’hui, l’alliance de droite est née pour combattre un homme, Pierre Maudet, dont le charisme fait peur. Que l’on ne se méprenne pas, ce n’est pas la gauche l’adversaire à abattre, car Le Centre est par exemple plus proche de la gauche que de l’UDC ou du MCG, et, il y a deux ans à peine, ce même Centre n’a pas hésité à torpiller la droite, sous le regard passif du PLR, pour ouvrir la porte à un exécutif de gauche…

Contrairement à l’Entente du siècle passé, pour rassembler des partis que rien ne pouvait rassembler avant le premier tour des élections, les sacro-saintes valeurs brandies avec fierté, notamment contre Pierre Maudet, ont été remisées dans les placards, au moins le temps d’un soir – et peut-être si tout va bien jusqu’au 30 avril – pour mobiliser les militants lors d’assemblées jouées d’avance au nom de la «nécessité». Quelle nécessité? L’alliance de droite aura fort à faire pour convaincre de cette nécessité!

Si être populiste, c’est condamner ce type de pratiques de partis bien établis de l’establishment politique genevois, ou, pire encore, celle de partis qui demandent à leurs militants d’élire une personnalité qui a claqué la porte de ces mêmes partis, et plutôt deux fois qu’une d’ailleurs, alors il ne faut pas s’étonner, avec naïveté, de la montée du populisme à Genève. Une chose est sûre: le vaisseau de guerre électoral aux cinq capitaines, qui tiennent chacun un cap différent, dispose au moins d’une bonne girouette. Mais ce n’est pas la girouette qui permet de localiser les icebergs!

René Rieder

