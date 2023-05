DR

Versoix, 5 mai

J’ai lu chaque mot du tous-ménages «News Energie» distribué à coups de millions de francs par l’UDC pour inciter à voter contre la loi sur la protection du climat le 18 juin.

Ce parti politique puissant n’avance aucune mesure positive alternative à celles proposées dans cette loi, quoique chaque personne citée admet que la crise climatique est réelle.

L’UDC a mené d’abord le scepticisme climatique, puis l’opposition à toute mesure pour contrer le réchauffement. Mais en dépit des décennies d’avertissement que, plus on attend, plus cher cela coûtera, il semble étonné du prix potentiel de la transition énergétique.

L’hypocrisie est d’envergure. Le parti qui veut limiter le droit de chercher une baisse de loyer est soudain le champion des locataires; l’avocat de la liberté de polluer des multinationales proclame que la Suisse est déjà un exemple environnemental; le promoteur des routes et des aéroports s’inquiète pour le bétonnage inutile; les migrants deviennent encore le bouc émissaire coupable de tous nos maux; et j’en passe.

La droite mine systématiquement l’action sur le climat, toujours sous prétexte financier. Écoutez bien: on ne peut ni respirer ni boire les milliards de la BNS.

Les années perdues se reflètent dans nos glaciers et nos eaux en péril.

Pour se rappeler la beauté et la nécessité de ceux-ci, rendez-vous à Versoix, salle Lachenal, mercredi 10 mai à 20 h, pour une «Soirée des glaciers». La fenêtre d’action se ferme. Oui à la loi sur le climat le 18 juin.

Nigel Lindup

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.