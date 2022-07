L’ouvrage s’appelle «Créer la ville. Rituels territorialisés d’inclusion des différences». Sous ce titre un peu rébarbatif se cache en fait une recherche passionnante et innovante sur la contribution que peuvent apporter des événements ritualisés au bien-être collectif et au bien-vivre en ville. Sociologues et anthropologues, trois professeurs d’université – Fiorenza Gamba, Bob W. White et Sandro Cattacin – ont analysé huit rituels urbains à Genève, Montréal et Turin.

Brassage de population et inclusion Les fêtes partagées, cet insoupçonné outil d'intégration Ils en tirent la conclusion que, sous certaines conditions, ces rituels constituent la meilleure politique d'intégration à disposition. Que leur impact est en tous les cas bien plus positif que les programmes individualisés d'intégration officiels, même s'ils rappellent que les cours de langue, par exemple, restent indispensables.

«Peu importe qu’une famille soit arrivée à Genève il y a quinze jours du Sri Lanka ou qu’elle soit enracinée dans le canton depuis cinq générations, il faut que chaque personne se sente bien en participant à l’événement.»

Une précision s’impose pour bien comprendre la démarche de ces chercheurs. L’une des spécificités de ces événements, que sont par exemple l’Escalade ou les Fêtes de Genève, est de mêler toute la population et non pas de cibler les migrants. Peu importe qu’une famille soit arrivée à Genève il y a quinze jours du Sri Lanka ou qu’elle soit enracinée dans le canton depuis cinq générations, il faut que chaque personne se sente bien et acceptée en participant, selon son envie, à l’événement.

En clair, ce n’est pas en renvoyant les diverses communautés ou les étrangers globalement à leurs différences et en les plaçant dans des cases à part que l’on met du liant dans la société. On y parvient au contraire en créant des moments pendant lesquels cette diversité se côtoie. Pour reprendre le titre du livre d’Anna Gavalda en le prolongeant: «Ensemble, c’est tout.» Mais c’est déjà beaucoup.

