Rentrée scolaire – Enseignement spécialisé: la coupe est pleine, les enfants trinquent? Deux syndicats dénoncent une gestion «hasardeuse» à la direction de l’Office médico-pédagogique et un manque de moyens malgré les nombreux nouveaux postes. Sophie Simon

Plus de 2100 élèves présentent des besoins éducatifs particuliers à Genève, en raison de handicaps ou d’autres difficultés. GETTY IMAGES

«Bénéficier d’un enseignement spécialisé est un droit, ce droit n’est plus honoré», estime Olivier Baud, membre du comité de la Société pédagogique genevoise (SPG). Plus de 2100 élèves présentent des besoins éducatifs particuliers à Genève, en raison de handicaps ou d’autres difficultés. «Dans certaines situations, il y a des retards de prise en charge ou il n’y a plus que des remplaçants, or ces enfants ont besoin d’un encadrement renforcé par du personnel formé.» Lors d’une conférence de presse conjointe avec le SIT, les deux syndicats ont dénoncé un manque de moyens et une gestion «dysfonctionnelle» à l’Office médico-pédagogique (OMP).