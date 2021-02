École genevoise – Enseignante coronasceptique, elle est convoquée par sa hiérarchie Où commence le devoir de réserve d’un professeur du Cycle d’orientation? On reproche à Chloé Frammery de diffuser des idées qui interfèrent avec sa mission. Catherine Macherel

Chloé Frammery devra s’expliquer devant la Direction de l’enseignement. Keystone

Depuis plusieurs jours, la vidéo qu’elle a postée sur YouTube est très partagée. Chloé Frammery, figure du mouvement coronasceptique, mais aussi enseignante de mathématiques au C.O., y réclame du soutien en vue de sa convocation, jeudi 4 février, par la Direction générale de l’enseignement obligatoire.

Motif de ce rendez-vous: sa hiérarchie lui reproche, selon elle, diverses déclarations qu’elle aurait faites en classe, ce qu’elle réfute, et le fait d’avoir tourné une vidéo en mai 2019 avec l’humoriste Dieudonné, condamné à de multiples reprises pour ses propos antisémites et incitations à la haine. Dans son message, Chloé Frammery, qui avait déjà reçu un blâme du Département de l’instruction publique au début de l’été, dit craindre de perdre son emploi. Actuellement en congé sabbatique, elle en appelle aux dons pour payer les services de son avocat. En quelques jours, sa vidéo a fait plus de 100’000 vues sur YouTube.