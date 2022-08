L’enseignement est devenu une activité hybride entre transmission et éducation. Une évolution provenant de la fin des années 60, afin de rendre l’école différente, de changer les méthodes pédagogiques et où l’élève, devenu partenaire, demande consultation voire négociation.

Il semble fort que cette heureuse libération du carcan strict de l’enseignement et de l’instruction dépasse les espérances et charge maintenant les enseignants qui, sans formation adéquate et surpris de ce qu’on leur demande, s’épuisent mentalement et physiquement.

Ni l’enseignant ni la matière ne sont en cause. La lutte pour maintenir l’écoute, la discipline et le calme est devenue une mission, sans compter la négociation en classe, la pression de l’institution, l’augmentation des inquiétudes parentales et le manque de soutien de la hiérarchie.

L’enseignant perd peu à peu son autorité, la reconnaissance de son travail et l’envie d’enseigner. Le métier a donc passablement évolué mais ce n’est pas tout. S’ajoutent à cela une complexification administrative et des élèves ne comprenant pas toujours l’utilité de venir en classe, ayant parfois comme objectif d’empêcher le bon déroulement du cours.

Remettre les élèves au travail, redonner du sens à l’école, adapter l’enseignement aux besoins actuels, soutenir les enseignants dans les tâches autres que scolaires, réduire la charge administrative et le suivi avec les partenaires extérieurs devient essentiel pour se concentrer sur le fondement du métier qui est de transmettre des connaissances.

La confiance dans l’institution doit être également forte pour adhérer aux objectifs qui sont de former, instruire et surtout «apprendre à apprendre».

Les enseignant-es ne sont pas surhumains, ils ont des craintes et des besoins, des points forts et des points faibles, des espoirs et des peurs, comme tout un chacun. Ils ont appris un métier qu’on ne leur demande plus de pratiquer. En réalité, ils se situent entre l’éducateur, l’animateur ou encore le psychologue. Des métiers passionnants, mais éloignés de la charge d’enseignement qui est la leur.

L’impunité de certains comportements sape également l’envie, la passion et la fraîcheur d’une profession qui se nourrit de ses différents éléments pour sublimer. Enseigner est une vocation! Redonner sa place aux enseignants dans cette tâche extraordinaire qu’est la transmission du savoir, restituer leur autorité est urgent. L’élève est là pour apprendre et comprendre et non pas pour ralentir et négocier.

Si pour certains, il y a une exigence d’avoir des enseignants «parfaits», elle doit s’accompagner de cette même exigence à leur égard, c’est-à-dire avoir des élèves, une hiérarchie et des parents tout aussi exemplaires.

Xavier Magnin Afficher plus Conseiller administratif de Plan-les-Ouates, député suppléant Parti Le Centre

