Décryptage – Enrico Marini revisite le film noir Après un excellent «Batman», le dessinateur du «Scorpion» et des «Aigles de Rome» livre un polar aux ambiances monochromes, situé dans les États-Unis des années 50. Une réussite. Philippe Muri

«Noir burlesque» (extrait) , un polar en forme d ’ hommage vibrant aux films noirs des années 50. Ed. Dargaud

Le film noir l’a toujours attiré. Entre 12 et 18 ans, Enrico Marini a visionné quantité de classiques sur le petit écran familial. Le dessinateur des «Aigles de Rome», du «Scorpion» et d’un excellent «Batman» se souvient des ambiances sombres de «The Asphalt Jungle» («Quand la ville dort») de John Huston, ou de «Out of the Past» («La griffe du passé»), de Jacques Tourneur. «Depuis longtemps, j’avais envie de raconter une histoire de gangster, notamment dans le milieu des night-clubs aux États-Unis, dans les années 50», explique l’auteur de BD bâlois au téléphone, tandis qu’une sirène hurlante retentit derrière lui. «Abordé de manière furtive dans les longs métrages de cette époque, sans doute à cause de la censure, le thème des danseuses burlesques m’intéressait. Je voulais recréer une atmosphère de noirceur, en y ajoutant une touche coquine et une pointe d’humour.»