CONCOURS | 25 x 2 billets – Enrico Macias Gagnez 25 x 2 billets pour le concert d'Enrico Macias le dimanche 27 février à 20h au Théâtre du Léman.

Enrico Macias DR

Cette année, Enrico Macias fête ses 80 ans et ses 57 ans de carrière.

Invité par « Al orchestra » un collectif de musiciens franco-algériens, avec qui il revisite avec ses grandes chansons connues et moins connues.

«Cet orchestre regroupe toutes mes influences musicales: andalus, chaabi, musiques méditerranéennes et latines. La plupart de ces chansons ont plus de 50 ans et j’espère qu’elles trouveront un nouvel écho dans cette époque tumultueuse. J’espère aussi que « ces rayons de soleil » vous apporteront un peu de chaleur.» Enrico

Délai de participation : dimanche 20 février à 23h.

