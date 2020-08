Traçage coronavirus – Enregistrement obligatoire dans les restaurants bernois Dès lundi, les clients intérieurs des restaurants et bars du canton de Berne devront laisser leurs coordonnées. Cette nouvelle règle ne concerne pas les terrasses et espaces extérieurs.

Les terrasses ne sont pas concernées par la mesure. (image d’archives) KEYSTONE

Le canton de Berne introduit, à son tour, dès lundi prochain l’obligation de s’enregistrer dans un restaurant en laissant ses coordonnées, a indiqué le gouvernement jeudi. L’objectif est de pouvoir tracer les contacts le plus efficacement possible, souligne-t-il dans un communiqué.

Ce nouveau règlement concerne les places intérieures des restaurants ainsi que des bars et des clubs. Le canton va donc plus loin que la loi fédérale, qui stipule que l’enregistrement n’est obligatoire que dans les cas où la distance de 1,5 mètre ne peut être maintenue. Le gouvernement bernois a adapté l'ordonnance cantonale dans ce sens.

La Direction de la santé dit réagir ainsi aux premières expériences de recherche de contacts avec des personnes infectées ayant séjourné dans des clubs notamment: certaines des données fournies étaient insuffisantes.

Dès le lundi 17 août, au moins une personne par groupe de clients devra fournir ses coordonnées. Autre nouveauté, ils ne devront plus seulement indiquer leur nom, mais aussi leur date de naissance et leur adresse complète. Cette nouvelle règle ne concerne pas les terrasses et espaces extérieurs.

ATS/NXP