Équateur – Enquête sur une chasse présumée de tortues géantes aux Galápagos Le parquet équatorien a annoncé lundi enquêter sur une chasse présumée de tortues géantes dans les îles Galápagos, un écosystème fragile inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

Le ministère public enquête sur «des soupçons de chasse et de massacre de quatre tortues géantes dans le complexe des zones humides du Parc national des Galápagos», a indiqué le bureau du procureur sur Twitter.

L’unité équatorienne spécialisée dans les crimes contre l’environnement et la nature (Uidmen) a été chargée de recueillir les témoignages des agents du parc national et de désigner des experts pour procéder aux nécropsies des tortues.

La direction du parc a porté plainte pour la mort des animaux, a précisé le ministère de l’Environnement sur son canal WhatsApp.

Ces quatre tortues géantes, dont l’espèce n’a pas été précisée par le ministère, auraient été chassées dans les zones humides de l’île Isabela, située à 1000 km des côtes de l’Équateur dans l’océan Pacifique.

La chasse aux animaux sauvages est passible d’une peine pouvant atteindre trois ans de prison en Équateur.

En 2019, un homme qui avait percuté une tortue et endommagé sa carapace a été condamné à une amende de 11’000 dollars. La même année, un autre conducteur a dû débourser plus de 15’000 dollars pour avoir écrasé et tué un iguane endémique des Galápagos.

Avec une superficie de 4703 km2, l’île Isabela est la plus grande de l’archipel dont elle constitue 60% des terres émergées.

L’archipel des Galápagos («tortues» en espagnol) est considéré comme une réserve de biosphère pour sa faune et sa flore uniques au monde. Il abritait autrefois 15 espèces de tortues, dont trois se sont éteintes il y a plusieurs siècles, selon le Parc national des Galápagos.

En 2019, une tortue de l’espèce Chelonoidis phantastica a été découverte sur l’île, plus de cent ans après son extinction supposée.

