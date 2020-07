Royaume-Uni – Enquête sur les discriminations raciales dans la police Une enquête indépendante visant à mesurer l’ampleur des discriminations raciales au sein de la police britannique a été lancée.

Les manifestations de soutien au mouvement «Black Lives Matter» ont été nombreuses au Royaume-Uni depuis le décès de George Floyd. KEYSTONE

Une vaste enquête sur l’ampleur des discriminations raciales au sein de la police britannique a été lancée, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, a annoncé vendredi l’organisme indépendant chargé des plaintes visant les forces de l’ordre.

«Disposer d’un regard indépendant et d’une base de preuves aidera la police à apprendre et à s’améliorer lorsque c’est nécessaire», a expliqué Michael Lockwood, directeur général du Bureau indépendant sur le comportement policier (IOPC).

Regagner la confiance du public

Il a indiqué vouloir aider la police «à regagner la confiance du public», affectée depuis longtemps par «des preuves de l’utilisation disproportionnée de ses pouvoirs».

L’enquête portera dans un premier temps sur les données relatives aux interpellations, aux fouilles et à l’utilisation de la force vis-à-vis des minorités ethniques. L’IOPC cherchera aussi à savoir si la police «n’a pas pris au sérieux» des plaintes ou refusé leur statut de victime à des personnes parce qu’elles étaient issues de ces minorités.

«Il s’agit d’identifier les bonnes et mauvaises pratiques, et de voir où nous pouvons apporter de réels changements», a estimé Michael Lockwood. Selon lui, l’IOPC va aussi récupérer «plus» de plaintes envers la police pour discrimination, dont «la plupart» des 32’000 cas annuels sont pour l’instant traités par les forces de l’ordre elles-mêmes.

Excuses de la police de Londres

Le Royaume-Uni a été secoué par des manifestations du mouvement antiraciste Black Lives Matter, déclenchées par la mort de George Floyd, un Américain noir asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation aux États-Unis. Dans ce contexte, plusieurs cas de supposés abus policiers contre les minorités ont provoqué l’indignation.

La cheffe de la police de Londres, Cressida Dick, s’est excusée cette semaine auprès de la sprinteuse britannique Bianca Williams pour la «souffrance» causée par son arrestation, suivie d’une fouille, lors de laquelle la police n’avait rien trouvé.

En 1999, un rapport avait qualifié la police de Londres d’institutionnellement raciste pour avoir tué six ans plus tôt un adolescent noir, Stephen Lawrence, déclenchant un tollé qui avait conduit à une révision de l’institution. Selon une étude réalisée par la London School of Economics (LSE) en 2018, les personnes noires ont huit fois plus de chances d’être arrêtées et fouillées que les personnes blanches.

