Scandale sexuel – Enquête ouverte sur la principale Église protestante américaine La Southern Baptist Convention, qui compte plus de quinze millions de membres aux États-Unis, est accusée d’avoir mal géré un scandale sexuel.

Ce scandale sexuel, impliquant près de 400 pasteurs, bénévoles et éducateurs ayant commis des agressions sur plus de 700 victimes avait été mis au jour en 2019. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête sur la Southern Baptist Convention, principale Église protestante du pays, a annoncé vendredi l’organisation religieuse, accusée dans un récent rapport indépendant d’avoir pratiqué l’obstruction et la dissimulation face à des victimes d’agressions sexuelles.

«Le comité de direction de la Southern Baptist Convention (SBC) a appris que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête sur la SBC et que cette enquête portera sur plusieurs entités» de l’organisation, a indiqué celle-ci dans un communiqué, précisant qu’elle entendait «coopérer entièrement et complètement» avec les autorités.

«Les dirigeants de la Southern Baptist Convention ont fait preuve d’une détermination inébranlable à s’attaquer aux erreurs du passé et à mettre en place des mesures pour garantir qu’elles ne se répètent jamais à l’avenir», a poursuivi l’Église.

Plus de 700 victimes

Un rapport d’enquête indépendant, commandé par la Southern Baptist Convention, avait conclu en mai que les victimes présumées d’agressions sexuelles ainsi que les personnes ayant cherché à dénoncer ces faits au sein de l’Église s’étaient heurtées durant presque deux décennies à «des résistances, de l’obstruction et même une franche hostilité» émanant de membres du comité exécutif.

Ce scandale sexuel, impliquant près de 400 pasteurs, bénévoles et éducateurs ayant commis des agressions sur plus de 700 victimes avait été mis au jour en 2019 grâce aux investigations de deux quotidiens texans, le «Houston Chronicle» et le «San Antonio Express-News».

En juin, l’institution religieuse avait annoncé la mise en place d’outils pour lutter contre les agressions sexuelles, notamment la publication d’une base de données recensant publiquement les membres de la SBC accusés d’abus sexuels ainsi que la création d’une cellule de crise chargée de mettre en place des réformes pour lutter contre ces agressions.

L’Église avait en outre rendu public un document de 205 pages listant depuis 2007 ses membres ayant été accusés de violences sexuelles. La Southern Baptist Convention, avec un réseau de milliers d’églises, compte plus de quinze millions de membres, surtout dans le sud des États-Unis.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.