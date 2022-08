Mexique – Enquête et plainte après le lynchage d’un ourson Un ourson a été lynché à mort par les habitants d’une localité du nord-ouest du Mexique d’où il s’était approché pour chercher de l’eau. Une enquête a été ouverte et une plainte pénale déposée.

Image d’archive AFP

«Ils asphyxient, piétinent, attachent et tuent un ours noir», a alerté sur Facebook le défenseur de l’environnement Arturo Islas Allende dans un message partagé 20’000 fois mardi et commenté plus de 5000 fois. Son message est publié avec des photos, qui coïncident avec une vidéo où l’on voit l’ourson noir gisant au sol, les pattes attachées.

«Âgé d’à peine quatre mois, cet ourson est plus mal traité que le pire des criminels», ajoute le défenseur de l’environnement, en situant la scène dans la localité de Castaños, dans l’État du Coahuila. «Son unique faute a été de s’approcher du village en quête d’un peu d’eau», ajoute-t-il, accusant des policiers présents de n’avoir rien fait

Le gouverneur, Miguel Riquelme, a condamné la mort de l’ours noir et annoncé l’ouverture d’une enquête puisqu’il s’agit d’une espèce en voie de disparition. «L’ours noir est le symbole vivant de la conservation à Coahuila. Nous devons tous respecter sa vie et son environnement», a ajouté le gouverneur.

Le parquet fédéral de l’environnement (Profepa) a annoncé le dépôt d’une plainte pénale contre les auteurs de l’agression, parlant d’une «agression contre la biodiversité». Les auteurs présumés risquent «une peine de prison ou une amende», a ajouté le Profepa.

AFP

