Lettre du jour – Énorme décharge à Bellevue Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ABENSUR

Bellevue, 11 octobre

Sous la pression des associations, les communes de Bellevue et Collex ont finalement réagi à la modification du projet de décharge sur le terrain dit «des bisons», dont l’exploitation a été augmentée de cinq à dix ans. Alors que Collex a réussi à annuler le projet sur son territoire, Bellevue continue de négocier. Mais négocier quoi?

Cette décharge servira à entreposer les déchets des chantiers. La durée d’exploitation sera de dix ans et générera un trafic supplémentaire de 200 camions par jour. Le risque pour la santé est énorme, car les poussières fines sont extrêmement nocives, particulièrement pour les enfants, et ce n’est pas la dune proposée pour y pallier qui pourra les retenir – les suies des volcans ou encore le sable du désert sont transportés par les airs, et chacun peut constater qu’ils arrivent jusqu’en Suisse!

Abo Construction à Genève «Sur les chantiers, on doit réemployer les matériaux au lieu de les jeter» Nos élus se doivent de protéger l’ensemble de sa population. En cas d’atteinte à notre santé, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas, car diverses études attestent déjà les effets nocifs des poussières. Par ailleurs, une telle modification du paysage local, avec sa cohorte de bruits, de poussières et de trafic, ne doit pas être prise à la légère. Il n’est pas normal que seuls cinq élus communaux décident d’un tel projet sans la participation des associations. Il faut déposer un projet à taille humaine, qui liste les mesures indispensables à mettre en place pour garantir la santé et la sécurité de tous – et surtout validées par des professionnels compétents. Bellevue ne doit pas se transformer en une gigantesque décharge. Les intérêts financiers pour les promoteurs représentent plus de 200 millions de francs, et la rentabilité ne doit pas cacher l’impact sur la santé et l’environnement. Ce projet touche des quartiers comme Vireloup, Bois d’Avault, La Roselière et Colovrex, avec des habitations à moins de 300 m. Mais les nuisances impacteront aussi tout le canton. Ceci n’est pas négociable. Malgré les promesses de M. Hodgers, conseiller d’État, de collaborer, rien n’a évolué à ce jour. Raymond Bovo

