CONCOURS | 20x2 billets – Ennio Morricone Gagnez 20x2 billets pour le concert "ENNIO MORRICONE - THE OFFICIAL CONCERT CELEBRATION", le mercredi 7 décembre à 20h, à l'Arena, Genève.

Une légende telle qu'Ennio Morricone ne s'éteint jamais !

Et c'est son propre fils, Andrea Morricone qui le démontre avec ce concert hommage inédit. Incluant des scènes de films emblématiques et des séquences inédites, cette création contient tous les ingrédients pour séduire les cinéphiles.

En plus de 70 ans de carrière, 500 compositions pour le cinéma ou la télévision, plus de 100 œuvres musicales, 45 nominations et 25 récompenses dont 2 Oscars, le monde a vu s'épanouir le plus grand compositeur que l'Italie n'ait jamais connu : Ennio Morricone. C'est en son honneur et pour faire valoir ses plus grandes compositions, qu'aura lieu un concert symphonique unique sous la direction de son fils Andrea.

Suite à son retrait de la scène en 2019, Ennio Morricone avait commencé à travailler sur une création scénique pour lui succéder. Peu avant son décès en juillet 2020, le Maestro avait finalisé la recette de cette formule inédite. En alliant des scènes emblématiques des plus grands films classiques à des éclairages à effets, cette production mettra en vedette sur scène les solistes de longue date d’Ennio Morricone aux côtés d'un orchestre symphonique et d'un chœur.

Celui qui a composé des musiques de film pour Quentin Tarantino, Sergio Leone et d'autres phénomènes du cinéma mondial renaîtra, le temps d'une soirée pour vous faire vivre un moment intense au rythme des musiques qui ont marqué plusieurs générations.

A propos du spectacle, Andrea Morricone a déclaré : « Ce sera une expérience particulière. Bien sûr, mon père me manque beaucoup, mais pouvoir lui rendre hommage en dirigeant un orchestre symphonique et un chœur jouant sa musique sera une expérience aussi formidable qu’émouvante, et j’ai hâte de le célébrer avec ses fans dans le monde entier ».

Délai de participation: dimanche 27 novembre à 23h.

