Enjeu de biodiversité à Genève – Au Seujet, les poissons ont une échelle toute neuve Mal conçue, la passe à poissons du barrage du Seujet empêchait les espèces de traverser. Un chantier d’un an et demi a permis d’y remédier. Mais un problème subsiste. Cathy Macherel Antoine Grosjean

Les nouvelle passe à poissons du barrage du Seujet. Un chantier de dix-huit mois, complexe. Il a fallu ériger un mur dans l’eau. STEEVE IUNCKER GOMEZ

C’est une bonne nouvelle pour les poissons du Rhône et du Léman. Mercredi, les Services industriels de Genève (SIG) ont officiellement inauguré la nouvelle passe à poissons du barrage du Seujet, un dossier au très long cours.

Mal conçue, l’ancienne passe à poissons, construite avec le barrage en 1995, empêchait les espèces de franchir l’obstacle. L’ouverture en amont était souvent hors de l’eau, le courant en aval trop faible pour attirer les poissons, et les bassins trop petits pour accueillir les grands spécimens. Bref, un ouvrage mal fichu, ou du moins conçu avec les connaissances de l’époque.

Importance cruciale

Ce mauvais dispositif avait jusqu’ici un impact très négatif pour la trentaine d’espèces qui ont besoin de traverser le barrage à certaines époques de l’année, afin de se nourrir, de se reproduire ou de trouver de meilleures conditions d’habitat. Cet étroit passage a donc une importance cruciale pour garantir la survie des espèces dans le Rhône et le Léman. Il faut savoir qu’en Suisse, deux tiers des espèces sont sur liste rouge, et les installations hydroélectriques contribuent à ces menaces.

Après les critiques de la Fédération genevoise des sociétés de pêche et l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fédérale en 2011 obligeant l’assainissement, d’ici à 2030, des barrages non conformes pour la faune, le feu vert avait été donné en 2014 par le Canton pour une nouvelle installation. Il aura donc fallu près de dix ans pour que naisse le nouvel ouvrage, entièrement financé, à hauteur de 5 millions de francs, par la Confédération.

Un plan rapproché de l’ouvrage, avec ses bassins élargis et son grand tuyau qui déverse 4’000 litres d’eau pour faciliter la voie d’entrée aux poissons. STEEVE IUNCKER GOMEZ

«Le triplement de la taille des bassins, un tuyau injectant 4’000 litres d’eau permettant aux poissons de trouver l’entrée de la passe et une ouverture des vannes gérée électroniquement remédient au problème», nous explique Fabio Herr, ingénieur aux SIG, devant l’ouvrage.

«Il n’est pas tout à fait fini», souligne à l’occasion de l’inauguration le directeur des SIG, Christian Brunier. «Nous allons encore apporter des améliorations. Les capteurs pour optimiser les vannes doivent être posés, ainsi que des caméras, qui vont permettre de mieux connaître la population piscicole. L’affaire de deux ou trois mois. Mais nous sommes très heureux de contribuer ainsi à améliorer la biodiversité sur le Rhône.»

Un problème à résoudre

Grâce à cette nouvelle échelle à poissons, l’impact environnemental du barrage du Seujet s’améliore, mais il reste un problème: les éclusées. Il s’agit de phases quotidiennes où les vannes sont grandes ouvertes, afin de gonfler artificiellement le débit du Rhône, qui peut alors être multiplié par cinq. Le but est de booster, en aval, la production électrique du barrage de Verbois lors des pics de consommation. L’ennui, c’est que ces fortes et rapides variations de débit portent une atteinte grave à l’écologie du fleuve.

L’alternance continuelle de phases d’inondation et d’assèchement des rives – en principe les zones les plus riches en biodiversité dans un cours d’eau – empêche les larves d’insectes, mollusques, poissons juvéniles et autres crustacés d’y subsister. À chaque éclusée, toute cette macrofaune est chassée en aval par la force du courant, ou risque au contraire de s’échouer quand le niveau d’eau rebaisse brusquement.

Les populations de poissons s’amenuisent ainsi dans le Rhône genevois, ou sont artificiellement soutenues par des lâchers réguliers. Bref, l’état biologique du fleuve est jugé médiocre.

Pour y remédier, il est envisagé de lisser ces variations de débit en réduisant leur ampleur et leur fréquence, voire de renoncer complètement aux éclusées à certains moments sensibles, comme les périodes de reproduction des poissons.

Cela représenterait toutefois un manque à gagner en termes de production hydroélectrique, de l’ordre d’un ou deux millions de francs par an – voire plus selon le tarif de l’électricité sur le marché. Le Canton et les SIG ont déposé une demande à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour que ce déficit soit compensé par Berne, dans le cadre de la loi sur l’assainissement écologique des barrages. Un fonds de 50 millions de francs est prévu pour l’indemnisation des pertes des opérateurs dans les différents cantons.

Présente à l’inauguration, la directrice de l’OFEV, Katrin Schneeberger, nous précise que «les discussions sont en cours avec Genève» à ce sujet et vont «se poursuivre ces prochains mois».

