Interdiction du voile intégral – «Énième vexation» pour les musulmans pour une partie de la presse Plusieurs journaux avancent que l’interdiction du voile intégral acceptée dimanche par le peuple constitue une «énième vexation» pour les musulmans de Suisse. Si elle s’est avérée payante, la stratégie populiste de l’UDC est aussi pointée du doigt.

«La Suisse se veut libérale, ouverte et tolérante. Mais grâce à une alliance contre nature entre des xénophobes ne supportant pas le multiculturalisme et certaines féministes réagissant au quart de tour à des signes extérieurs d’oppression, elle adopte un message stigmatisant pour la communauté musulmane», écrivent «La Liberté» et le «Nouvelliste».

«Arcinfo» souligne également que, si le texte adopté hier ne changera pas grand-chose au quotidien de la plupart des habitants, «la campagne restera dans les mémoires comme une énième vexation» pour les musulmans de Suisse. Sans tomber dans l’angélisme, le journal appelle à «rendre notre société plus inclusive, en cessant de réduire l’islam à des clichés».

«Le Courrier» note que, si la gauche était divisée sur le sujet, la droite a «tout autant mal à ses fondamentaux» car la démocratie libérale est aussi fondée sur la liberté de croyance et le libre arbitre.

Pour «La Liberté» et le «Nouvelliste», la seule chose qui est libérée avec ces interdictions, «ce sont les fantasmes de contrôle de certains hommes qui, encore et toujours, s’en prennent aux corps féminins».

«La Suisse a dit non à l’islamisme»

«Le Quotidien jurassien» relève pour sa part le paradoxe, illustré par le vote du canton, selon lequel c’est en campagne, où personne n’a jamais vu déambuler ni burqa ni niqab que l’initiative a été le plus massivement acceptée. Il note que les arguments des partisans ont davantage parlé à la population que ceux des opposantes, qui dénonçaient des visées antiféministes et racistes. Et de conclure que «le petit oui final d’hier indique, au-delà du malaise que suscite l’islam en Suisse, que la burqa asservit la femme».

«Le Journal du Jura» estime pour sa part que «la Suisse a dit non à l’islamisme». Le journal souligne que, si chacun est libre de porter des signes religieux, le voile intégral, qui n’a aucun fondement théologique, se situe dans une autre catégorie car il est «l’expression de l’islamisme radical qui est totalement incompatible avec la conception d’une société ouverte et démocratique comme la nôtre».

Et de considérer le discours de certaines féministes, qui s’étaient engagées contre le texte au nom de liberté des femmes à porter les vêtements de leur choix, comme «consternant», le voile intégral étant «un symbole d’asservissement et de négation de liberté des femmes».

Populisme dénoncé

«Le Quotidien jurassien» et «24 heures» rappellent que, cachée derrière le comité d’Egerkingen, c’est l’UDC qui a gagné en divisant les partis, les musulmans et les féministes.

«Le Courrier» souligne que sous couvert de défendre les droits des femmes, le but était bien de faire régner une nouvelle fois «un discret fumet islamophobe». Le journal reconnaît que «la stratégie populiste s’est révélée payante».

Pour «ArcInfo», s’il est normal de s’inquiéter des liens entre le port de la burqa et une possible poussée d’un islam politique, l’instrumentalisation de cette question à des fins manifestement électoralistes laisse un goût amer.

«Le Temps» souligne quant à lui que si la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, qui a longtemps cru un succès impossible, s’était engagée plus rapidement, elle aurait pu faire tourner la roue.

«24 heures» invite désormais le plus grand parti de Suisse à mener la danse sur des sujets «qui concernent la majorité des habitants», tels que la fiscalité, la crise sanitaire et la relance économique.

