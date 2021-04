Dardagny – Englués dans la mélasse, les poissons meurent en masse Une pollution d’origine agricole, survenue à Saint-Jean-de-Gonville (01), affecte le Roulave et l’Allondon, où il se jette. Marc Moulin

Image d’illustration. L’Allondon est l’émissaire du Roulave. On le voit ici, au printemps 2017, un peu en aval de la confluence avec son affluent pollué. M.M.

L’accident est survenu ce mardi vers midi. À la suite d’un problème de vanne sur une citerne agricole entreposée dans un hangar de Saint-Jean-de-Gonville, dans le Pays de Gex, quelque 6000 litres de mélasse se sont déversés sur un affluent du Roulave. La faune piscicole est menacée.

Le Roulave est une petite rivière, formée par plusieurs cours d’eau courant au pied de la chaîne du Jura. Elle pénètre sur territoire genevois dans la commune de Dardagny, où elle se jette dans l’Allondon, le principal affluent de la rive droite du Rhône dans le canton.

«La police de l’eau est sur place, indique Pauline de Salis, au nom du Département genevois du Territoire. Il n’y a aucun danger pour l’être humain ou l’approvisionnement en eau potable. En revanche, les poissons sont touchés. Nous allons observer la situation toute la nuit et on fera à nouveau le point demain.»

Stratégie genevoise

Le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève est également présent sur les lieux, tout comme des pompiers qui ont été dépêchés sur site du côté français. «Nous avons tenté divers moyens de lutte, confirme Nicolas Schumacher, commandant du SIS, qui se trouve sur place. L’opération consiste à acheminer le plus possible d’oxygène dans le Roulave et l’Allondon, afin d’aider les poissons à survivre. À la hauteur de Dardagny, nous avons tiré des tuyaux de 110 millimètres pour alimenter la rivière en eau fraîche et limiter autant que possible la mortalité du biotope. Hélas, des bancs de poissons morts ont été repérés d’ores et déjà dans le cours d’eau.»

Plus dangereuse qu’il n’y paraît

Mixture poisseuse et gorgée de glucose, la mélasse résulte du raffinage du sucre issu de la betterave ou de la canne. En janvier 1919, la rupture d’une énorme citerne de mélasse dans un quartier de Boston (États-Unis) avait fait 21 morts et plus de 100 blessés, le produit avait déferlé à plus de 50 km/h dans les rues de la capitale du Massachusetts.

