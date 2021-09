Lutte pour le climat – Enfants: si jeunes et déjà militants? Grèves pour le climat, opérations de nettoyage de l’environnement, toujours plus concernés par l’avenir, nos jeunes se mobilisent et donnent l’exemple. Sokhna Cissé

«Avez-vous vu ces grandes manifestations pour le climat en Suisse romande? C’est impressionnant, note le psychanalyste François Ansermet. Pour cela, je n’aimerais en rien dire que ces enfants sont manipulés (…). Les jeunes que je connais qui sont allés manifester, je les sens totalement engagés.» Getty Images

À Cannes, cet été, Laetitia Casta et Louis Garrel ont présenté leur nouveau film. «La Croisade», bientôt dans les salles romandes, raconte des parents sous la pression du militantisme de leur fils. Dans un registre plus commercial, cet engagement pour l’écologie se trouve aussi trusté par le marché du prêt-à-porter et les médias. La thématique fait écho à la visibilité de ces égéries juvéniles au niveau mondial: «Les mouvements des jeunes militantes et militants pour le climat continueront de se multiplier, de s’étendre et de lutter pour ce qui est juste, car nous n’avons pas d’autre choix (…).»