Encre bleue – Enfants perdus de vue Julie

LAURENT GUIRAUD

Ce lundi, il y a comme un vide dehors. Une absence. Un silence. Un truc qui ne tourne pas tout à fait rond. Décidément, ce jour à la météo capricieuse ne ressemble pas à un lundi normal. Difficile pourtant de cerner au premier abord ce qui coince pareillement.

Bon sang, mais c’est bien sûr!

Il n’y a quasi plus d’enfants dans le paysage genevois! Plus autant de rires, de cris et de grosses bouélées dans les préaux d’école, sur le chemin des classes, dans les bus qui conduisent les plus grands au cycle ou au collège.

Plus de gosses dans les rues qui se rendent à leur entraînement ou leur cours de portugais. Plus autant de petits qui s’amusent sous bonne garde dans les parcs. Tous ont été «relâchés». Rendus à eux-mêmes.

Le temps des grandes vacances d’été a commencé! D’où ce sentiment de vide, d’abandon…

Car à l’absence d’enfants s’ajoute celle de bon nombre de parents. Plus une grande partie d’enseignants. Ça commence à faire beaucoup d’absents.

Et ça se confirme: il y a soudain plus de places de stationnement, plus d’espace entre les passants. Moins de file aux magasins, sauf dans les pharmacies prises d’assaut par les vacanciers sur le départ, qui viennent tenter de décrocher le sésame qui leur permettra de s’envoler sous d’autres cieux. Pendant que les autres resteront sur place, au bout du lac.

Je ne vais pas me plaindre, il y a pire comme lieu où séjourner en été! Et parlant de place, vous me verrez ces prochaines semaines dans cette mise en page estivale, toute en finesse et en longueur, qui me donne l’impression d’avoir enfin réussi mon régime de saison…

Alors comme ont dit les enfants avant les relâches scolaires: vive les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu… et plaçons qui l’on veut au milieu!

