Obésité infantile – Enfants en surpoids: agir le plus tôt possible Inclure la famille dans la démarche thérapeutique est crucial. Le pédiatre a un rôle important à jouer. Des programmes spécifiques sont proposés aux HUG comme à l’Hôpital de La Tour. Sophie Davaris

Les enfants en surpoids souffrent dans leur corps – ils se fatiguent et se font mal plus vite – et affrontent mille tracas au quotidien, des moqueries à la difficulté de s’habiller comme ils le voudraient. AFP

Comment aider un enfant en surpoids? Il est non seulement possible mais conseillé d’agir le plus tôt possible, sans attendre l’adolescence. Dans le canton, en complément des pédiatres en ville, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Hôpital de La Tour proposent des programmes thérapeutiques. Pour obtenir des résultats, toute la famille est invitée à s’investir dans la démarche.