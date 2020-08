Allemagne – Enfant poussé sous un train à Francfort: procès ouvert La justice allemande se penche ce mercredi sur l’acte d’un Érythréen domicilié à Zurich qui avait tué un garçon de 8 ans en le poussant devant un convoi en marche en juillet 2019.

Le 29 juillet 2019 au matin, l’accusé avait poussé sur les rails Leo, 8 ans, et sa mère, 40 ans, alors qu’un train entrait en gare de Francfort. L’enfant avait été tué sur le coup. AFP

Un Érythréen domicilié à Zurich et souffrant de troubles psychiatriques comparaît mercredi devant la justice allemande pour avoir tué un enfant en le poussant devant un train en marche. Une affaire qui avait suscité un vif débat sur la sécurité dans le pays.

La Cour de Francfort devra déterminer si cet homme vivant depuis 14 ans en Suisse est responsable pénalement de ses actes. Il lui est reproché un meurtre, deux tentatives de meurtre et des blessures graves. L’accusation a requis son placement durable en psychiatrie. La décision de la justice est attendue pour le 28 août.

Le 29 juillet 2019 au matin, il avait poussé sur les rails Leo, 8 ans, et sa mère, 40 ans, alors qu’un train entrait en gare de Francfort. L’enfant avait été tué sur le coup, sa mère avait réussi à s’extirper des rails d’extrême justesse. Blessée et en état de choc, elle avait été transportée à l’hôpital.

L’homme de 41 ans avait aussi tenté de pousser sur la voie une troisième personne, âgée de 78 ans, mais elle avait réussi à l’en empêcher.

Internement

Un mois après les faits, cet homme recherché par la police suisse avait été interné dans un hôpital psychiatrique. Selon le parquet, il souffre d’une «schizophrénie paranoïaque», ce qui indiquerait qu’il n’était pas pénalement responsable de ses actes au moment des faits.

Dans un communiqué, le tribunal de Francfort a d’ailleurs précisé: «Il existe des indices selon lesquels la capacité de discernement du suspect était abolie en raison d’une maladie psychique et selon lesquels il était donc pénalement irresponsable lors des faits». Le parquet a lui-même renoncé à un acte d’accusation proprement dit pour déposer une demande de placement durable en psychiatrie de l’Érythréen qui n’est pas formellement non plus qualifié d'»accusé».

Collaboration germano-suisse mise en cause

Les victimes attendaient leur train express pour Munich où elles devaient ensuite poursuivre vers leur lieu de villégiature en Autriche. Arrivé en train à Francfort depuis Bâle, le suspect s’était dissimulé derrière un pilier de cette grande gare qui connaît un trafic important en particulier durant la période estivale.

L’Érythréen, qui ne connaissait pas ses victimes, avait été rattrapé par des passants alors qu’il essayait de prendre la fuite. Les autorités suisses recherchaient cet homme marié et père de trois enfants, à la suite d’agressions survenues quatre jours plus tôt dans ce pays où il vivait depuis 2006, dans le canton de Zurich.

Il n’avait pas été contrôlé à son entrée en Allemagne, malgré l’avis de recherche émis par la police suisse à son encontre mais qui ne concernait que le territoire suisse. Peu avant l’ouverture du procès, la famille du garçon a d’ailleurs mis en cause les enquêteurs suisses et allemands pour leur manque de coopération, dans une lettre diffusée par son avocat.

Dénonçant un crime «épouvantable», le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer avait promis de renforcer la sécurité dans les gares et d’étendre la vidéosurveillance. Il avait aussi suggéré d’équiper les quais de portes sécurisées pour empêcher de tomber sur les voies.

Immense émotion

Cette affaire avait suscité une immense émotion en Allemagne. En quelques jours, une collecte avait permis de rassembler plus de 100’000 euros de dons pour la famille du petit garçon. L’extrême droite s’était aussi emparée de ce fait divers pour une nouvelle fois dénoncer la politique migratoire trop laxiste à ses yeux du gouvernement de la chancelière Angela Merkel.

Même si l’enquête avait très rapidement montré que le suspect ne vivait pas en Allemagne. Une dizaine de jours avant, un fait divers similaire s’était déroulé dans une ville de l’ouest de l’Allemagne, où un homme avait mortellement poussé une femme de 34 ans sous un train.

ATS/NXP