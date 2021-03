Abo Fin de série pour les Aigles Ge/Servette n’avait plus de jus dans son moteur

Les hockeyeurs «grenat» s’inclinent face à un Bienne plus en jambes et plus réaliste (1-4). Mathieu Vouillamoz, lui, continue de marquer des points auprès de son coach qui apprécie son apport physique dans la 4e ligne.