Deuxième saison aux Eaux-Vives – Encore une année charnière pour la Comédie Malgré de nouveaux défis à relever, le théâtre poursuit en 2022-2023 sa programmation «pensée comme une collection», avec autant de promesses que d’échos internes. Katia Berger

Dans le cadre de La Bâtie, le quatuor flamand FC Bergman contera la métamorphose d’un mouton en bipède dans «The Sheep Song». KURT VAN DER ELST

Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM) ont beau savourer le succès inespéré de leur première saison aux Eaux-Vives, le binôme NKDM n’est pas en position de se reposer sur ses lauriers. Non seulement il a à conforter l’engouement au-delà de l’effet de nouveauté, mais il a également à négocier les inconnues d’un second mandat incertain. En fonction depuis 2017, sa moitié féminine a en effet annoncé en février son départ, effectif le 1er juillet 2023. Pour voir plus loin, il faudra attendre la fin de l’été, quand la Fondation d’art dramatique statuera.

En septembre, Mathias Brossard place le «Platonov» de Tchekhov dans une scénographie grandeur nature. JOAN MOMPART

Entre-temps, talons aiguilles jaunes pour l’une, bermuda de circonstance pour l’autre, les codirecteurs de la Comédie ont présenté jeudi une alléchante saison 2022-2023, intitulée «Tout vivre» – après le «Tout commence» de l’an passé. «Pensé comme une collection», le programme se nourrit largement au thème de la famille, que celle-ci montre son visage rassurant ou menaçant.

La Comédie-Française envoie «Tartuffe» à la Comédie de Genève. JAN VERSWEYVELD

La réouverture officielle du théâtre, le 28 août, coïncidera avec l’accueil de trois spectacles en partenariat avec La Bâtie: un «Sheep Song» venu des Flandres, où un mouton se prend pour un humain, un «Encantado» chorégraphié dans les favelas de Rio et «Los Años», une folle élucubration spatiotemporelle de l’Argentin Mariano Pensotti.

En décembre, l’hérétique La Ribot mettra les corps en orbite dans «DIEstinguished», un tribut à la dynamique érotique. PABLO LORENTE

Impossible d’évoquer ici l’ensemble des 29 propositions. En plus d’amis tels que Marcos Morau (alias La Veronal), La Ribot, Pascal Rambert, Joël Pommerat, Alexandre Zeldin ou Nicolas Zlatoff, l’affiche englobe notamment un double hommage au tutélaire Benno Besson, dont on fêtera le centenaire en novembre, et une triple excursion hors les murs: pour la reprise en version itinérante d’un solo signé Denis Maillefer, l’exploitation post-Covid d’un «Virus» né ante-Covid et un feuilleton allant planter le «Platonov» de Tchekhov en forêt…

Le Hongrois Kornél Mundroczó transpose pour la troupe polonaise TR Warszawa le scénario écrit par sa femme Kata Wéber, «Pieces of a Woman», sur le deuil d’un enfant mort-né (fin novembre). NATALIA KABANOW

Sur le papier se dégagent quelques coups de cœur potentiels qu’on ne saurait cependant passer sous silence. Citons par exemple, en novembre, cette «Bibliothèque de ma grand-mère» léguée à une Tatjana Pessoa qui en profite pour recomposer l’histoire familiale (Fernando inclus). Plus localement, et pour les enfants, réjouissons-nous de cette coréalisation avec Am Stram Gram, «Le nom des choses», dans laquelle Muriel Imbach s’interrogera en février sur l’arbitraire de la langue. Juste après, le Français Emmanuel Meirieu embrassera avec «Dark Was the Night», le destin à la fois du bluesman Blind Billie Johnson et de sa chanson envoyée dans l’espace sur la sonde «Voyager». Enfin, en clôture de saison, on aura l’honneur d’assister à la création maison des «Émigrants», adaptation du titre éponyme de W.G. Sebald par le maître polonais Krystian Lupa.

