De retour aux sources avec Nyon – Encore «un match particulier» pour Jérémy Jaunin au Pommier Le distributeur du BBC Nyon se réjouit de retrouver ce samedi (à 18 heures) la salle des Lions de Genève, où il a connu tant d’émotions. Christian Maillard Nyon

Jérémy Jaunin va retrouver l’ex-Neuchâtelois Bryan Colon, qui porte aujourd’hui le maillot des Lions. KEYSTONE

Quand il va arriver au Pommier ce samedi après-midi, il s’attend à ce que son cœur se noue et batte un peu plus fort que d’habitude. Il sait très bien, Jérémy Jaunin, que des pans de son passé vont ressurgir dans sa mémoire. C’est dans cette salle du Grand-Saconnex, en effet, que l’enfant de Bernex a tant sué et tout gagné; c’est là-bas que tout a vraiment commencé pour lui, qu’il a mûri et connu, durant huit saisons, les plus belles années des Lions, avant de s’expatrier; de bifurquer une première fois à Saint-Léonard avant de choisir, l’an dernier, le Rocher, après un bref retour au bercail.