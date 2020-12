Après la défaite à Bâle – Encore un goût d’inachevé qui coûte cher à Servette Les Grenat ont des certitudes qui s’installent, mais encore trop de fragilités, qu’il faut vite gommer. Daniel Visentini Bâle

Kyei, en point d’ancrage devant et en puissance aussi a posé bien des problèmes aux Bâlois, ici Klose. Il ne lui aura manqué qu’un but. ERIC LAFARGUE

Dans un monde meilleur, tout serait plus simple. Servette aborderait les semaines anglaises sans s’inquiéter, sûr de sa capacité à gérer la succession des matches. Malgré les départs et les arrivées de l’été ou d’avant, il aurait déjà réglé la question des automatismes et de la cohésion, il aurait assis son nouveau système de jeu en un claquement de doigts et il ferait tourner son effectif pour ménager les uns et les autres sans que cela n’ait prise sur la qualité de jeu. Mais il y a la réalité et cette défaite 1-0 à Bâle l’a rappelé, Servette ne s’éloigne pas de la zone rouge.