Élections communales – Encore neuf candidats sur cinq listes à Perroy Le jeu reste très ouvert pour accéder aux quatre sièges municipaux encore inoccupés. Il n’y a eu que trois retraits. Yves Merz

Jörg Dreier, candidat de la liste d’entente «Perroy dans nos cœurs», est le seul élu du premier tour. LDD

Des treize concurrents présents sur la ligne de départ, il en reste neuf, toujours répartis sur cinq listes différentes. Pour arriver à ce compte, il faut enlever Jörg Dreier, seul élu, et les trois candidats en queue de classement du premier tour, Agrippino Cardello et François Durafourg, qui ont décidé de se retirer, ainsi que le municipal Mathieu Henri, qui a démissionné avec effet immédiat dimanche soir.

De la liste d’entente «Ensemble pour l’intérêt de Perroy», il ne reste donc que les deux municipaux sortants, Raphaël Guisan et Renato Tondina. Grands perdants du premier tour (9e et 10e rangs), ils n’ont toutefois pas l’intention d’abandonner la course, et croient même en leurs chances. «Oui, nous sommes déçus du manque de reconnaissance pour le travail que nous avons accompli pour le village. Mais nous souhaitons toujours nous engager pour le développement de Perroy et offrir le choix du vote aux Perrolans», déclare Renato Tondina.