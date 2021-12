Rétrospective politique – En Ville, une année marquée par des succès écologistes Les Verts ont fait chavirer coup sur coup le projet Clé-de-Rive et la Cité de la musique. Au niveau cantonal, Fabienne Fischer a été élue et l’affaire Maudet a connu son épilogue. Théo Allegrezza

L’officialisation des résultats, le 7 mars 2021, sur le plateau de Léman Bleu: le projet Clé-de-Rive est refusé par la population de la Ville. Marvin Ancian

La vague verte qui a commencé à déferler sur le pays en 2019 n’a pas donné de signe d’essoufflement cette année à Genève. Fabienne Fischer a été élue au Conseil d’État ce printemps (lire ci-dessous), tandis qu’en Ville, les écologistes ont remporté deux succès probants dans les urnes. Au terme de campagnes féroces, qui se sont jouées à quelques mois d’intervalle, la population a choisi de suivre la voie Verte, quitte à faire chavirer deux projets d’envergure pour la cité: Clé-de-Rive et la Cité de la musique.

7 mars 2021, 12 h 05. Les résultats apparaissent sur l’écran géant installé sur le plateau de Léman Bleu, dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. Ils ne souffrent aucune ambiguïté. Clé-de-Rive, projet au long cours qui prévoit la construction d’un parking en échange d’une piétonnisation du quartier, est balayé: plus de 63% de non. Beau joueur, Fabrice Broto, qui s’est impliqué comme rarement un promoteur dans une campagne électorale, se dit «heureux d’avoir pu proposer un projet concret» et «espère que des alternatives soient soumises un jour aux Genevois», sans y croire vraiment.