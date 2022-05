Météo estivale – En ville, les pataugeoires ouvrent samedi Deux installations sont déjà accessibles, avant une ouverture généralisée samedi. Une annonce bienvenue alors que de fortes chaleurs sont attendues. Théo Allegrezza

La pataugeoire du parc Bertrand ouvrira samedi matin à 9h. PIERRE ALBOUY

Samedi 21 mai à 9 heures. Plus que quelques jours à attendre pour les jeunes parents et (presque) l’ensemble des pataugeoires de la ville de Genève seront accessibles. Le conseiller administratif Alfonso Gomez l’a annoncé mardi soir devant le Conseil municipal en réponse à la question de l’élue socialiste Olivia Bessat-Gardet, alors que la météo estivale devrait encore grimper de plusieurs degrés d’ici à la fin de la semaine.

En réalité, deux installations sont déjà ouvertes: la pataugeoire de Mon Repos, à la Perle du Lac, et decelle du parc de Trembley.

Baignade accompagnée

Pour six autres bassins, ce sera donc samedi. Il s’agit des pataugeoires situées à Montbrillant, à l’avenue des Tilleuls et dans les parcs Bertrand, Beaulieu, Cayla et La Grange. Des tests de mise en service seront menés jeudi et vendredi. «S’il n’y a pas de problème», certaines pourraient ouvrir directement, précise Alfonso Gomez. «Dès qu’il y a de l’eau et pas de panneau d’interdiction, on peut y aller», glisse le magistrat.

Enfin, trois pataugeoires font actuellement l’objet de travaux: celle des Franchises (avec une ouverture prévue le 28 mai), celle du parc de Bourgogne (mi-juin), ainsi que celle du bois de la Bâtie (fin juin).

Sur son site internet, la Ville rappelle que «la baignade est non surveillée et réservée aux enfants de moins de 7 ans et à leur accompagnant-e».

