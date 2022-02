Conseil municipal genevois – En Ville, les femmes auront des rabais sur leurs loisirs Au terme de vifs débats, les élus ont adopté une motion qui demande d’accorder aux habitantes une réduction de 20% sur les entrées dans les lieux culturels et sportifs, pour compenser l’inégalité salariale. Théo Allegrezza

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a retrouvé sa salle rénovée de la rue de l’Hôtel-de-Ville lors de ses séances des 8 et 9 février. LAURENT GUIRAUD

Mesure «idéologique» discriminatoire ou petit coup de pouce «symbolique»? Pour son retour rue de l’Hôtel-de-Ville dans un parlement rénové, le Conseil municipal a exhumé un de ces débats clivant et émotionnel – mais dans le fond si politique – dont il a parfois le secret. Chauffés à blanc par les articles engagés publiés ces derniers jours dans la presse, la gauche et la droite se sont opposés sur l’opportunité d’accorder un rabais de 20% aux habitantes de la Ville sur les entrées dans les lieux culturels et les centres sportifs.