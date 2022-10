Semaine de la démocratie – En Vieille-Ville, la justice fait salle comble Le Palais de justice était ouvert ce samedi. Au programme, visites et découverte. Plus de 2000 personnes ont répondu présent. Marc Bretton

Portes ouvertes du Palais de justice: le public enthousiaste est au rendez-vous. LAURENT GUIRAUD

Les menottes de l’accusé font un bruit étrange quand on les enlève. Aristide Lupin, né en 1970, s’assied sur son banc. Son sort sera décidé à l’issue de l’audience. Il est 15 heures et samedi, la salle A3 du palais, la plus grande, celle des procès d’exception, est comble.