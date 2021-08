L’école à l’ère du Covid – En Valais, les gymnasiens vaccinés tombent le masque En permettant aux étudiants vaccinés de suivre leurs cours sans masque, le Valais fait figure d’exception. À Sion, cette liberté ravit. Julien Wicky

À la sortie du gymnase ce jeudi de rentrée à Sion, les élèves étaient plutôt favorables à la mesure qui permet aux vaccinés et guéris du Covid-19 de retirer le masque. Chantal Dervey

Il flotte comme un air de légèreté en ce jeudi de rentrée au lycée-collège de la Planta à Sion. «Après une année à être masqué, c’est agréable de revoir des visages et de pouvoir communiquer par les sourires», nous confient, à l’heure de la sonnerie, Maïlis et Corentin, qui entament leur cinquième et dernière année dans l’établissement sédunois. Exception romande, le Valais a en effet décidé que les élèves de plus de 16 ans vaccinés contre le Covid-19 ou guéris pourraient tomber le masque. À l’inverse, Vaud a choisi de maintenir le masque pour tous dès la 9e pour au moins trois semaines, cinq à Genève.