Lutte contre le Covid-19 – En vacances, les mesures sanitaires ne sont que partiellement respectées Notre coup de sonde en ligne met en lumière un relâchement des gestes barrières à l’étranger, ainsi qu’un contrôle quasi inexistant du pass sanitaire au départ et au retour en Suisse. Clément Bonard

Selon notre sondage, les gestes barrières ont tendance à être oubliés cet été à l’étranger. KEYSTONE

Un quart des Romands contaminés ces derniers jours revenaient de vacances à l’étranger, selon nos confrères de la RTS. Début juillet, le Canton de Genève émettait le même constat, observant une hausse des contaminations à la suite de séjours dans la péninsule Ibérique.

Les mesures sanitaires sont-elles moins bien appliquées sur nos lieux de vacances? Nous vous avons posé la question sur notre site, et vous avez été plus de 580 à répondre et témoigner. S’il permet de se faire une idée, ce sondage n’est pas représentatif.

Contrôle du pass sanitaire aux frontières presque inexistant

En premier lieu, nous constatons qu’au départ de la Suisse, que ce soit en voiture, en train ou en avion, sept répondants sur dix n’ont pas eu à présenter de pass sanitaire lors de leur passage à la frontière (attestation de vaccination, test PCR ou antigénique).

Le constat est le même lorsque l’on fait le chemin inverse. Également sept répondants sur dix déclarent ne pas avoir eu besoin de présenter leur pass sanitaire en revenant au pays.

Le respect des mesures sanitaires semble varier selon les lieux de vacances. À la question «Sur place, les mesures sanitaires prononcées étaient-elles strictement respectées?» une courte majorité de 38% a répondu «partiellement», tandis que 35% ont répondu «oui», et 27% «non».

D’après les témoignages, le contrôle du pass sanitaire en France n’est pas systématique, bien qu’il soit désormais obligatoire pour se rendre dans les restaurants, bars et pour accéder à tous les lieux de culture et de loisirs.

«Par endroits, on ne nous demandait pas le pass, quant à d’autres, le lecteur de QR Code ne fonctionnait pas et nous passions sans que la version papier de notre certificat Covid soit contrôlée.» Un autre témoignage précise que «les pièces d’identité n’étaient même pas demandées».

Des contrôles «purement formels»

Globalement, les sondés décrivent des situations similaires dans la plupart des pays visités: port du masque aléatoire, distanciation sociale rarement respectée et gel désinfectant pour les mains pas toujours mis à disposition.

En Croatie, le Covid-19 semble appartenir à un lointain souvenir: «Le port du masque est inexistant là-bas, raconte un lecteur. Il n’y avait aucune distanciation sociale et je n’ai dû présenter mon certificat Covid à aucun moment.»

En Grèce, nos répondants rapportent des contrôles «purement formels». L’un d’entre eux explique même qu’il aurait pu «présenter sans problème de faux certificats et donner de fausses informations».

Malgré ces observations, à la question «Avez-vous trouvé que les mesures sanitaires étaient moins bien respectées sur votre lieu de vacances qu’en Suisse?» 60% des répondants trouvent que ce n’était pas le cas.

Enfin, 64% des sondés estiment avoir continué à faire attention aux gestes barrières durant leurs vacances. 26% d’entre eux pensent avoir été un peu moins attentifs qu’à l’accoutumée, et 10% reconnaissent s’être laissés aller.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.