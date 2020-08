Dangers aquatiques – En un dimanche noir, le Rhône illustre ses multiples périls Débit, choc thermique et branchages ont joué leur rôle dans trois accidents simultanés. Marc Moulin , Isabel Ares Oliveira

Baignade rafraîchissante mais risquée dans le Rhône, en dessous du Pont Sous-Terre. Laurent Guiraud

Dimanche, 17 h 30. Des clameurs résonnent sur le bateau de police qui, après avoir fouillé une passe du barrage du Seujet, tout juste fermé, se poste en aval, vers la rive droite. Un plongeon, des éclats de voix et l’embarcation qui démarre en trombe. Sur le quai, un agent en faction confirme: oui, on a retrouvé quelqu’un; non, on ne sait pas s’il est vivant.