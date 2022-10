L’armée russe manque de sacs de couchage et de pansements pour ses soldats mobilisés – obligés de s’équiper eux-mêmes avant d’aller au front – mais elle a encore des missiles. Assez pour frapper simultanément les principales villes ukrainiennes, à plusieurs centaines de kilomètres du front, dont le cœur de Kiev, épargné jusqu’ici par les bombardements. Une démonstration de force qui vise à compenser les revers de ses troupes en Ukraine, les défaillances logistiques et l’effet désastreux des témoignages sur les ratés de la mobilisation.

Prétexte de cette riposte massive et inédite: l’attaque contre le pont reliant la Crimée à la Russie. Signe que la péninsule ukrainienne annexée par Vladimir Poutine en 2014 constitue une ligne rouge, une portion de territoire plus «russe» que les quatre régions de l’est et du sud de l’Ukraine récemment annexées mais que ses troupes ne contrôlent pas entièrement.

Volodymyr Zelensky n’a pas revendiqué l’opération contre le pont de Kertch, mais il ne cesse de répéter que l’Ukraine compte reconquérir tous les territoires perdus depuis 2014, y compris la Crimée. Et il ne semble, pour l’instant, pas freiné par ses alliés occidentaux, même si ceux-ci restent flous sur les objectifs ultimes de la contre-offensive ukrainienne.

«C’est une preuve d’unité au moment où des centaines de milliers de Russes choisissent l’exode et fuient une guerre qui n’est pas la leur.»

L’attaque du pont et l’ampleur de la réplique russe montrent que Kiev et Moscou ont les moyens de poursuivre la guerre bien au-delà de la ligne de front et qu’ils sont loin d’avoir épuisé leurs ressources. En frappant aveuglément des cibles civiles, Vladimir Poutine franchit un palier dans l’escalade militaire. Mais il renforce aussi, malgré lui, la capacité de résistance du peuple ukrainien, qui encaisse les frappes et fait bloc autour de ses dirigeants. Une preuve d’unité au moment où des centaines de milliers de Russes choisissent l’exode et fuient une guerre qui n’est pas la leur.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

