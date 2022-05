Une partie des sociétés helvétiques sur place multiplient les aides humanitaires et les programmes de soutien aux salariés, selon une enquête d’EconomieSuisse.

Dons financiers, envoi d’aides humanitaires en nature (médicaments, nourriture, vêtements, etc.) ou encore soutien aux collaborateurs par un maintien de leurs salaires… les entreprises ont cherché à venir en aide à leurs filiales ou partenaires ukrainiens.

Dons financiers, envoi d’aides humanitaires en nature (médicaments, nourriture, vêtements, etc.) ou encore soutien aux collaborateurs par un maintien de leurs salaires… les entreprises ont cherché à venir en aide à leurs filiales ou partenaires ukrainiens.

Il y a quelques mois encore, les relations économiques entre la Suisse et l’Ukraine étaient au beau fixe. Rien que l’an dernier, le volume d’échange entre nos deux pays augmentait de 12,9% pour atteindre 831 millions de francs.

«Selon les derniers chiffres disponibles, la Suisse est le troisième plus grand importateur de services ukrainiens et le quatrième plus grand investisseur de la région avec 2,7 milliards», détaille EconomieSuisse dans une nouvelle enquête sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour notre économie.

Depuis le début de l’invasion russe, ces relations – certes encore marginales – ont pris un sérieux coup dans l’aile, et cela même si l’ampleur des dégâts reste encore limitée, à en croire la fédération patronale. «Les sanctions pèsent certes sur les entreprises exportatrices et la place financière suisses, mais les problèmes restent globalement circonscrits», confirme-t-elle.