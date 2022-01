L’hiver en Suisse – En traîneau à travers les paysages enneigés Le tintement des clochettes, l’air vivifiant, le hennissement d’un cheval ou l’aboiement d’un husky: une promenade en traîneau est forcément une parenthèse hors du temps, qui nous déconnecte du quotidien. Le tout dans un décor de carte postale, sous un manteau de neige. Notre sélection d’itinéraires de charme. Isabelle Jaccaud et Silvia Schaub / Travelcontent

À Crans-Montana, l es baptêmes sont destinés aux groupes avec des enfants. Par deux, assis dans le traîneau, les petits curieux testent à tour de rôle les sensations du mushing. Pixabay

Aventures avec des chiens de traîneau

L’appel du Grand Nord

Se laisser tirer par des huskies à travers les Franches-Montagnes, ressentir la force et la joie des chiens: on se croirait dans le Grand Nord, loin de toute présence humaine. DR

Les Bois (JU)

Prêts pour une expérience hivernale riche en émotions? Se laisser tirer par des huskies à travers les Franches-Montagnes, ressentir la force et la joie des chiens: on se croirait dans le Grand Nord, loin de toute présence humaine. Anouk Duflon possède une meute d’une quarantaine de huskies, au cœur des Franches-Montagnes. Cette musher passionnée connaît, respecte et aime profondément ses chiens. Lors de cette expérience, elle transmet la complicité entre l’homme et l’animal et initie ses hôtes au plaisir de la promenade en traîneau et à la conduite d’un attelage. L’activité est praticable en famille. Après une demi-journée passée avec la meute de chiens polaires, les participants ont l’impression d’avoir voyagé dans les territoires immaculés du cercle polaire.