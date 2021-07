Les JO 2020 en direct - Triplé suisse historique en VTT

Beach-volley

Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans) confirment leur belle entame au tournoi olympique. Vainqueures des Allemandes Julia Sude et Karla Borger lors de leur premier match de poule (2-1), samedi, la Bernoise et la Zurichoise, championnes d’Europe en 2020, ont enchaîné par une deuxième victoire ce lundi, contre les Néerlandaises Raïsa Schoon et Katja Stam. Il leur a fallu 46 minutes pour boucler le match, en deux sets (22-20, 21-18).

Ce résultat leur assure une place pour la phase à élimination directe. L’autre paire suisse engagée, constituée de Tanja Hüberli (28 ans) et Nina Betschart (25 ans), y participera également. La Schwytzoise et la Zougoise ont profité du forfait des Tchèques Barbora Hermannova et Marketa Slukova, victimes du Covid-19.

Vergé-Dépré et Heidrich disputeront leur dernier match de poule contre les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, jeudi.