Recherches sur internet – En temps de pandémie, on cherche des WC, un psy ou un architecte Deux plateformes de recherches en ligne ont ausculté les clics des Suisses. L’analyse fournit un reflet du changement des habitudes pendant le Covid. Aurélie Toninato

En temps normal, les Suisses recherchent en ligne les adresses et numéros de taxis, d’agences de voyages ou d’écoles de danse. Mais cette année de pandémie a considérablement modifié leurs besoins et leurs habitudes: ils ont cherché à contacter des cabinets de psychologues, d’hypnotiseurs, de chirurgiens esthétiques et, surtout, ont tenté de trouver la localisation de toilettes publiques!

Ce sont les conclusions d’une étude de données menée par local.ch et search.ch, des plateformes suisses de recherche et de réservation qui rassemblent 3,9 millions d’utilisateurs uniques par mois. L’analyse a porté sur près de 6 millions de clics, sur les numéros de téléphone, les liens vers les sites ou encore les boutons de prise de rendez-vous.

Les psychologues très demandés

L’augmentation la plus frappante, relèvent les plateformes dans un communiqué, «est l’augmentation de 66 % du nombre de demandes concernant les psychologues». De plus, si on pouvait s’attendre à une forte hausse des contacts avec les crèches (+62%), les +50% de demande pour des architectes sont plus inattendus. «Les Suisses ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’embellissement de leur maison, ce qui est démontré par l’augmentation significative des demandes dans les domaines suivants: carrelage (+52 %), peinture (+49 %), aménagement de jardin (+42 %) et tapis (+40 %)», indique le communiqué. On bichonne aussi sa voiture. Les demandes de renseignements pour les travaux de peinture de carrosserie ont bondi de 40%. Enfin, le soin est apporté à soi-même: l’intérêt pour la chirurgie esthétique a augmenté de 30%. L’hypnose, la podologie et l’hygiène dentaire font également l’objet d’un intérêt plus marqué.

Les recherches renseignent aussi sur l’utilisation des transports en temps de pandémie: la demande pour les taxis a baissé de 52% alors que celle pour les vélos a crû de 44%. La cote des transports publics s’est réduite, probablement à cause des craintes de contamination et du télétravail, ce qui se traduit par un intérêt moindre pour les informations sur les horaires (-47%). Semi-confinement oblige, on constate une augmentation de l’intérêt pour le programme TV, les services de livraison et la vente au détail en ligne.

Enfin, les toilettes publiques ont fait l’objet d’une forte hausse dans les recherches (+60%), conséquence plus que probable de la fermeture des restaurants.

