«Mon enfant est gravement malade et je dois m’absenter pour m’en occuper. En tant que travailleur frontalier, puis-je obtenir un congé proche aidant?»

Réponse: En effet, depuis 2021, les salariés peuvent s’absenter pour prendre en charge un membre de la famille ou leur partenaire subissant une maladie ou un accident, sans que leur salaire ne soit impacté.



Ce congé peut durer au maximum trois jours par cas et ne doit pas dépasser 10 jours dans l’année. Jusque-là, ce droit était accordé uniquement pour les enfants malades de moins de 15 ans si aucune solution de garde ne pouvait être trouvée et n’était pas forcément payé.



Un congé indemnisé de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident est également entré en vigueur.



Ce congé n’est accordé qu’à la condition d’un droit à la perte de gain (montant de 80% du salaire, plafonné à 196 CHF par jour).



Ce congé pourra être pris en une seule fois ou par journée et être partagé entre les deux parents si les deux travaillent, cela dans un délai cadre de 18 mois.



