«La période de déclaration de revenus en France pour les départements français 55 à 974/976 prend fin le 8 juin. En tant que travailleur frontalier, dois-je déclarer mes revenus en France, et quelles sont les nouveautés?»

Oui, en tant que frontalier, cette déclaration de revenus reste obligatoire. La mise en place du prélèvement à la source (PAS) en France ne rend pas caduque l’obligation annuelle de déclarer ses revenus. Cette déclaration vous permettra d’être imposé sur votre situation réelle et non estimée, d’obtenir le complément de réductions ou crédits d’impôt auxquels vous avez droit, de faire valoir de nouvelles charges et d’adapter votre futur taux de prélèvement à la source à compter du mois de septembre 2022.

Voici les nouveautés applicables à la déclaration des revenus 2021:

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu de 1,4%. Cela signifie que les tranches d’imposition ont été augmentées : par exemple, la deuxième tranche d’imposition à 30% commence à 26’070 euros contre 25’710 euros en 2021. Par ailleurs, les seuils et limites associés à ce barème ont aussi été revalorisés de 1,4%. Ainsi, la déduction forfaitaire de 10% pour les frais professionnels est désormais fixée à 12’829 euros.

Pour les cantons imposés en France, les heures supplémentaires des travailleurs frontaliers sont exonérées d’impôt dans la limite de 5000 euros.

Une revalorisation exceptionnelle de 10% du barème kilométrique : cette dernière permet de tenir compte de la forte augmentation des prix en 2021, pour les salariés utilisant leur véhicule pour se rendre au travail.

Le Groupement transfrontalier européen (GTE) met à disposition un guide complet pour la déclaration d’impôt des frontaliers.

