Après le séisme – En Syrie, «il faut maintenir ouverts les points de passage» Alors que les ONG crient à l’urgence, l’aide internationale arrive au compte-gouttes dans le pays en guerre. Les Occidentaux redoutent de faire le jeu de Bachar el-Assad. Virginie Lenk

À Jandairis, une localité au nord-ouest de la Syrie durement touchée par le séisme, les rescapés manquent de tout. Les hôpitaux sont saturés dans la région. AFP/AAREF WARED

«Il faut maintenir ouverts les points de passage». Pour Michel Lacharité, responsable des programmes d’urgence pour MSF, cette mesure est absolument cruciale, au quatrième jour du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie faisant plus de 21’000 morts, dont au moins 3300 en Syrie. Aux dernières nouvelles, trois nouveaux postes à la frontière devraient s’ajouter à celui garanti par l’ONU à Bab al-Hawa. «Il faut faciliter les flux et les procédures d’importations. Tout est extrêmement lent», se désespère l’humanitaire. Après un premier convoi de six camions, un deuxième de dix véhicules onusiens a enfin franchi vendredi la frontière entre la Turquie et la Syrie.